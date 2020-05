LA NAZIONE, Linetty porta Piatek: operazione Polonia

Come scrive La Nazione, c'è una doppia tentazione polacca per i viola. La prima si chiama Karol Linetty (LEGGI QUI), centrocampista della Sampdoria per il quale la Fiorentina ha sondato il terreno qualche settimana fa ricevendo riscontri positivi dai dirigenti blucerchiati sulla trattabilità non appena arriverà un'offerta concreta. L'altra porta a Krzysztof Piatek, il cui procuratore è lo stesso di Linetty, di qui l'idea di portare entrambi a Firenze. L'attaccante a gennaio è stato al centro di una maxi operazione di mercato che ha visto il suo trasferimento dal Milan all'Hertha Berlino, dove non ha reso come sperato. I tedeschi sanno di non poter chiedere un trasferimento immediato e definitivo sulla base delle attuali valutazioni di mercato: l'idea, pertanto, può prendere forma con un prestito oneroso e un riscatto obbligatorio da saldare nel 2022.