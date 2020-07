LA NAZIONE, FR7 reagisce dopo la paura. E stasera...

La Nazione oggi apre le sue pagine sportive con il titolo: "FR7 reagisce dopo la paura". La novità sicuramente più attesa era quella di rivederlo accanto a Chiesa e compagni nella rifinitura in attesa del Cagliari, e così è stato. Il francese sarà a disposizione per la sfida con i sardi. Se giocherà o meno lo deciderà lo stesso giocatore in base a come sentirà la caviglia. Mentre una parte di Firenze si è divisa nel commentare lo sfogo social di Ribery - cosa che ha amareggiato il giocatore - lo "strappo" con Firenze potrebbe ricucirsi questa sera. Magari con una prestazione alla FR7.