LA NAZIONE, FR7 corsa contro il tempo

Spazio a Franck Ribery sulle colonne de La Nazione. Per il francese, reduce da una gara di sacrificio fisico contro lo Spezia, è in dubbio la gara di domenica. La botta rimediata contro i liguri e il solito fastidio alla caviglia accusato anche con la Sampdoria, potrebbero minare la sua disponibilità. Un problema, visto che senza di lui la Fiorentina perde il 50% del rendimento offensivo. Non è ancora allarme rosso - si legge - eppure la rifinitura di stamattina dovrà dare risposte concrete sulla possibilità o meno di schierare dal primo minuto il Francese. I viola proveranno in tutti i modi a recuperarlo.