LA MOVIOLA, Rapuano da 4 ma rosso ad Adli giusto

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport è durissima con Antonio Rapuano, bocciato senza appello con un 4 in pagella. Per la rosea, l'arbitro si è reso protagonista di una gara con tante irregolarità non segnalate: Marusic rischia il secondo giallo per un entrataccia su Beltran; così come allo stesso argentino manca un giallo per il fallo su Isaksen. Rischia Pongracic per la manata sul volto di Romagnoli in area di rigore, giudicata fortuita, così come la tacchettata di Kean su Rovella. Giusto il rosso per condotta antispotiva ad Adli, così come l'aver lasciato correre il contatto in area tra Mandragora e Castellanos.