La moviola, quotidiani in disaccordo su Lambrechts. Giusto annullare il gol di Moreno

Ieri allo stadio Spyros Louis di Atene si è giocato il match di andata degli ottavi di finale di Conference League tra Panathinaikos e Fiorentina. Una gara senza grandi episodi arbitrali ma con una difformità di giudizio questa mattina dei quotidiani nel giudicare l'operato di Lambrechts. Il direttore di gara belga è promosso a pieni voti (7) da La Gazzetta dello Sport, "Ottima direzione, sempre vicino alla palla e tranquillo", mentre non è considerato sufficiente da Il Corriere dello Sport-Stadio (5) e da La Nazione (5,5).

Secondo il quotidiano fiorentino alterna troppo decisioni severe ad altre in cui lascia troppo correre, mentre per Il Corriere dello Sport-Stadio ha sopportato troppo le perdite di tempo dei greci, non è stato bravo a fare prevenzione fino alla rissa dopo il fischio finale. Andando invece a fare la moviola dell'unico caso spinoso della gara, il gol annullato per fuorigioco a Moreno nel finale di primo tempo, i quotidiani sono tutti d'accordo: la decisione è stata giusta. Bravo il Var ad avvisare l'arbitro.