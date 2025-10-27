La Fiorentina la pareggia con la forza della disperazione, il CorSport: "Futuro di Pioli tutto da scrivere"

Sulle pagine del Corriere dello Sport Bruno Bartolozzi esalta la componente caotica di Fiorentina-Bologna e scrive: un derby per antonomasia. Colpi di scena, recriminazioni, errori, andamenti contrastanti e una costante. Niente di nuovo sotto i riflettori del Franchi. Il Bologna continua a mancare la vittoria a Firenze (non si è avverata nemmeno in queste condizioni di profonda differenza tecnica e tattica). La Fiorentina continua a non vincere in campionato, ma schiva la bufera e la contestazione generale levatasi quando il Bologna sembrava aver in pugno la situazione: resta però in zona retrocessione senza altri sussulti che quelli mostrati nel finale. Tutto poteva succedere, quindi, ma niente di sostanziale è successo. Questo niente, però, non è il nulla, somiglia al vuoto cosmico, pieno di energie a somma zero.

La disperazione era quella della Fiorentina che si è trovata di fronte al baratro. Dopo lo 0-3 annullato e le contestazioni arrivate con potenza verdiana c’è stata la furia e la reazione. C’è stato anche l’interventismo arbitrale: La Penna è stato decisivo nel finale, come la approssimazione di Bernardeschi. La città e la tifoseria, al di là dell’adrenalina consumata a piene mani, hanno ancora a che fare con una squadra dietro la quale ce n’è solo una, il Genoa. Mercoledì la Viola giocherà ancora a San Siro con l’Inter, poi i due scontri diretti con Lecce e Genoa, infine la Juve. Il destino di Pioli è tutto da scrivere.