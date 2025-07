La Fiorentina alle prese con due cessioni da fare. Beltran piace a Pioli ma è sul mercato

Per lavorare sul mercato in entrata, serve fare altrettanto su quello in uscita. È quel che sottolinea oggi La Nazione, scrivendo che la Fiorentina ha bisogno di effettuare un paio di cessioni per far fronte a un nuovo acquisto. In tal senso sono ancora parecchi gli esuberi a carico del club viola che non può appesantire il monte ingaggi, anzi, ha bisogno di sforbiciarlo cedendo i giocatori non funzionali al progetto tecnico di Pioli. Tra questi c'è anche Lucas Beltran, comunque integrato pienamente negli schemi del tecnico parmense che in questi primi giorni di ritiro non ha affatto disprezzato le doti dell'argentino.

Per la società è sempre un elemento in partenza ma le offerte sul suo conto latitano. Il giocatore sta provando a giocarsi le sue carte in questo precampionato ma il suo futuro, nonostante la stima di Pioli, lo deciderà comunque il mercato. Finora la dirigenza l'avrebbe messo sul piano dei partenti ma ha registrato solo qualche timido sondaggio di prestito, dal River Plate più che altro. Dovesse arrivare un’offerta europea a titolo definitivo, puntualizza La Nazione, potrebbe comunque andarsene.