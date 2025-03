La cura Firenze funziona anche su Fagioli. Tuttosport: "Sicuro e ispirato, è una certezza"

Durissimo il giudizio di Tuttosport nei confronti della Juventus sconfitta a Firenze. "Confusione totale, adesso serve serietà", è uno dei titoli interni del quotidiano torinese sul club bianconero, attaccando poi Thiago Motta e iniziando a snocciolare i nomi per il successore. Spazio poi però ai complimenti per la Fiorentina, autrice di una prova straripante grazie ai suoi principali uomini protagonisti.

Tra questi c'è Nicolò Fagioli, a cui il giornale dedica un approfondimento per quella che era la sua grande gara da ex, lui che è cresciuto nel settore giovanile juventino. Sicuro e ispirato tra Cataldi e Gosens nel centrocampo a cinque, ha lottato contro gli ex compagni senza tradire l’emozione e soprattutto è stato autore di due assist, per i gol Mandragora e Gudmundsson, contribuendo così ad indirizzare la partita a favore dei viola - si legge -. Se nelle ultime gare Firenze aveva già capito di essere di fronte ad un giocatore ritrovato rispetto alla riserva bianconera che non era riuscito a convincere Thiago Motta, dopo la prestazione di fronte alla sua ex squadra, ieri sera è diventata una certezza. La cura Firenze per Fagioli è la stessa che ha già funzionato per Moise Kean, anche lui ieri sera osservato speciale.