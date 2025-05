Quattro giorni per perdere tutto: il commento del CorSport sulla sconfitta della Fiorentina

Quattro giorni per perdere tutto. Scrive questo, il Corriere dello Sport, nel racconto di Venezia-Fiorentina. Il riferimento va ai viola, che in una manciata di giorni hanno perso l’Europa della Conference League e l’Europa del campionato. Quattro giorni che segnano profondamente la stagione della Fiorentina e se giovedì - mancando il gioco per larghi tratti - la squadra viola almeno ci ha messo cuore e anima per cercare di contrastare un avversario oggettivamente più forte, ieri non ci ha messo nulla per non sbagliare la partita che non doveva sbagliare.

Scrive il Corriere: né cuore, né anima e né gioco, consegnandosi al Venezia che con le qualità del più debole, che però non vuole soccombere, si è preso tre punti meritati per balzare sopra Lecce ed Empoli in un colpo solo e avere adesso il destino nelle proprie mani in chiave salvezza. La Fiorentina recrimina per le assenze di Moise Kean e Albert Gudmundsson e alcune decisioni arbitrali, ma fino a un certo punto, anche perché la partita è contraddistinta da errori gravi, come quelli che portano alle reti di Candé e Oristanio (a nulla serve lo squillo del solito Mandragora). Gli uomini di Di Francesco (vicini al gol ancora con Yeboah) tenevano e andavano a festeggiare sotto la loro curva, l’esatto contratto di quello che accadeva dall’altro lato del Penzo dove c’erano solo fischi e contestazioni dei settecento tifosi viola a Ranieri e compagni. Inevitabili.