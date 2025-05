Pradè si sfoga: "La Fiorentina non può perdere a Venezia: non va bene, faremo riflessioni profonde"

Si sfoga Daniele Pradè dopo la sconfitta della Fiorentina col Venezia. Ai canali ufficiali del club, il ds viola lascia spazio solo all'amarezza dopo il triplice fischio del Penzo: "Venivamo da una settimana difficile: a Roma bella prestazione e hai perso, giovedì pure. Oggi la squadra ha portato in campo queste sensazioni ed era fortemente rimaneggiata, senza Kean, Gudmundsson, Zaniolo. L’ha sbloccata un episodio dubbio, poteva esserci mano, poi abbiamo preso un palo interno prima del secondo gol. Ma la Fiorentina non può perdere col Venezia, abbiamo lasciato 8 punti tra Venezia e Monza, sono cose da analizzare. A caldo è sbagliato parlare, ma col presidente e Ferrari dicevamo di fare analisi profonde, perché una squadra che vince con Milan, Inter, Juventus, Lazio e poi fa queste prestazioni, ti lascia tantissima amarezza. A tutti, dai tifosi a noi. Noi siamo ambiziosi, fortemente, con una proprietà molto forte, e in queste condizioni devi fare risultato”.

Conclude: “Adesso bisogna finire bene, ci sono 6 punti e gli altri possono perdere, nulla è perduto. Non ci siamo più per l’Europa che conta, ma domenica dobbiamo vincere in tutti i modi, con le mani o coi piedi... speriamo di recuperare qualcuno per domenica, abbiamo tanta amarezza addosso e non sarà facile passare questi giorni”.