La Conference come parafulmine, RepFi: "Il tifo rimandò contestazioni"

vedi letture

La Repubblica (ediz. Firenze) ricorda come la Conference League sia servita anche e soprattutto alla Fiorentina per alzare il proprio status a fine anno e gestire i vari momenti della stagione. Una vittoria nel torneo europeo, sia nella fase a gironi che nei turni a eliminazione diretta, negli ultimi tre anni ha smussato spesso tensioni, rimandato contestazioni - con la coppa come obiettivo ancora in ballo tante volte la Fiesole ha scelto di non esporsi pubblicamente nemmeno di fronte a brutte figure per non rovinare il momento - evitato crisi e compattato l’ambiente. Esattamente tutto ciò che Pioli si aspetta dalla partita di domani sera.