Federico Croci, che talento. Per la Fiorentina e per Pasqual: la sua storia

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Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica oggi un focus al grande mattatore della finale della Viareggio Cup per la Fiorentina con due gol e un assist, Federico Croci. Un ragazzo di poco meno di 16 anni che, da sotto età, ha regalato alla Fiorentina un titolo che mancava addirittura da 34 anni. Il ragazzo da tempo è sulla bocca degli addetti ai lavori nel mondo giovanile e ora è emerso con ancor più veemenza dopo la Viareggio Cup vinta dalla formazione di Capparella. Nato l'1 luglio 2010 a Bibbiena (Arezzo), cresciuto calcisticamente tra i campi della provincia aretina, prima a Subbiano e poi a Montevarchi, da tre stagioni Croci è protagonista nel vivaio viola.

Nell'Under 15 viaggiava a due gol a partita, poi le reti con l’Under 17 e un mese, quello in corso, foriero di prime volte: il 5 marzo il primo gol alla prima presenza con l’Under 18 in Bologna-Fiorentina 0-2, l’8 marzo la prima presenza in Primavera. Dulcis in fundo il trionfo nella Viareggio Cup, con il contributo decisivo nei supplementari. Le caratteristiche, inutile girarci intorno, sono quelle del predestinato. Non solo in maglia viola, ma anche in quella azzurra. Perché Croci ha acquisito centralità e rilevanza anche nell’Under 16 ora allenata dall’ex capitano viola Manuel Pasqual, con due reti e un assist raccolti nelle sfide di febbraio contro il Belgio, e il talento della Fiorentina è stato ora nuovamente convocato per il duplice impegno contro la Germania in programma il 27 e il 30 marzo a Caorle.