Giovanni Kean: "Annata difficile per Moise ma con l'Inter l'ho visto bene"

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Giovanni Kean, fratello di Moise e protagonista in Kings League, è stato intervistato oggi da Tuttosport in vista del ritorno in Nazionale dell'attaccante della Fiorentina, raccontando alcuni aneddoti, come ad esempio a chi si deve dire grazie per la crescita di Moise: "A Ciccio Grabbi che è anche suo padrino, a cui siamo tanto legati. Lo ha preso nei Giovanissimi della Juve fi no all’approdo in Primavera: ha lavorato tantissimo su di lui insegnandogli come attaccare la profondità e i tempi di inserimento".

E sull'intesa con Retegui, Giovanni Kean dice: "Ha trovato un compagno simile a lui, un altro “cane” che corre, si impegna, si butta su ogni pallone. E così si dividono le zone di campo da coprire: muovendosi tanto riescono a trovare comunque spazio e là davanti dove non trovi uno c’è l’altro".

Poi ha aggiunto: "Con Gattuso si trova strabene: in Nazionale hanno un bel gruppo. Peccato solo che sia stata un’annata difficile per Moise. Per colpa degli infortuni, ultimo quello alla tibia, non è riuscito a rendere come nell’ultima stagione ma con l’Inter l’ho visto bene, ora speriamo in giovedì