Vanoli l'aggiustatutto. Come ha cambiato la Fiorentina all'officina Viola Park

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La Nazione esalta il lavoro di Paolo Vanoli a Firenze. Un lavoro portato avanti risistemando una squadra dopo la partenza-disastro con Pioli: ora la Fiorentina ha un'anima, un carattere e un gioco sicuramente accettabili, sottolinea il quotidiano. Vanoli viene definito "l'aggiustatutto" e raccontato in una metafora come se fosse stato nell'officina del Viola Park a smontare tutti i pezzi della squadra per poi riassemblarli per far ripartire il motore.

Così ha trovato il modulo tattico giusto, ha dato consistenza alla fase difensiva concedendosi Gosens come esterno basso gestendo la forza e la qualità di un giocatore che non è più un ragazzino. Ora il progetto salvezza è entrato nella sua fase più importante: il traguardo deve ancora arrivare ma questa Fiorentina trasformata in usato sicuro da Vanoli può farcela.