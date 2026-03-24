Gattuso lascia a casa Fagioli, Repubblica: "La scelta del ct non convince i tifosi viola"

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È impossibile parlare della rinascita della Fiorentina senza citare Nicolò Fagioli. La sua qualità a centrocampo, come sottolinea Repubblica, è stata determinante nelle ultime partite della squadra viola. Anche domenica, nel match contro l’Inter, è stato grazie al suo apporto che il centrocampo viola ha creato i maggiori grattacapi alla capolista. Fagioli attraversa un momento di forma straordinaria, eppure il ct azzurro Gennaro Gattuso non lo ha convocato per lo spareggio mondiale.

"Fagioli meritava di essere qui con noi – ha spiegato ieri da Coverciano – ma in questo momento ho preferito puntare sul gruppo che c’è sempre stato". Una motivazione che non ha convinto i tifosi viola, sicuri che il giovane centrocampista avrebbe potuto dare una mano sia giovedì contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, sia in caso di eventuale finale contro Galles o Bosnia il 31 marzo. D’altra parte, un po’ di riposo non potrà che fare bene a Fagioli, considerando che al ritorno dalla sosta la Fiorentina dovrà affrontare un vero tour de force tra Serie A ed Europa.