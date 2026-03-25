Ndour decisivo in Coppa e contro l'Inter. CorFio: "Momento d'oro"

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L’edizione odierna del Corriere Fiorentino si sofferma sul "momento d'oro" di Cher Ndour, autore del gol del pareggio contro l'Inter ma soprattutto di tre reti nel giro di 10 giorni. Prestazioni convincenti, che nascono addirittura da lontano, ovvero dalla prestazione a tutto campo confezionata contro il Polyssia e condita con l'assist per Gudmundsson valido per il 3-0. Se questi segnali avevano dato l'idea che quella di Ndour sarebbe stata una stagione diversa, ecco che ora il giovane classe 2004 è diventato una vera e propria colonna portante del centrocampo di Vanoli. Eppure con Pioli, nonostante il gol con il Polyssia, erano arrivate molte panchine.

Successivamente però qualcosa è cambiato: grazie alla crescita del suo rendimento e alla necessità di ritrovare l'equilibrio, in un reparto, quello di centrocampo, che era stato mosso dalle partenze di Sohm e Nicolussi Caviglia e dagli arrivi di Brescianini e Fabbian, ecco che Ndour si è fatto trovare pronto, riuscendo a diventare un vero e proprio punto di riferimento. Se la mezzala italiana era riuscita a dimostrarsi nuovamente un uomo di coppa, ecco che contro l'Inter è arrivata la sua migliore prestazione in maglia viola: una partita solida impreziosita da un gol che ha portato ai viola un punto importante in classifica. Se in Under 21, il giovane talento italiano viene apprezzato molto da Giancarlo Antognoni, capo delegazione, e dal Ct Baldoni, grazie alle sue 24 presenze e 2 gol, alla Fiorentina c'è ancora tanto da giocarsi in vista del futuro. Dopo aver girato l’Europa fin da giovanissimo, la Fiorentina ha voluto puntare su di lui e, ad oggi, si stanno raccogliendo i primi risultati di una scelta che, forse, si sta rivelando vincente.