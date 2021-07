KOUAME, Resta in Italia. Può essere una pedina...

In uscita, una delle posizioni da valutare è quella di Christian Kouame, che parteciperà ai Giochi Olimpici in Giappone con la nazionale della Costa d’Avorio. E proprio per lui – sul quale più volte si sono accesi i riflettori per trattative di mercato, fra l’altro con interesse del Crystal Palace e del Torino – potrebbe aprirsi una prospettiva in Italia in cambio di un giovane difensore centrale, che farebbe al caso della Fiorentina, come lo stesso Martin Erlic. Lo scrive La Nazione.