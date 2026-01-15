Kouame in uscita. La Nazione: "Su di lui pure Samp e Osasuna"

La Nazione si sofferma anche sul futuro di Christian Kouame. L’attaccante ivoriano ha un contratto con la Fiorentina valido ancora fino al 2027, e uno stipendio che raggiunge gli 1,7 milioni di euro netti a stagione. Secondo il quotidiano la Sampdoria resta vigile sulla sua situazione, ma non solo. Dalla Spagna c’è l’interesse pure dell’Osasuna dopo il Girona e il Valencia che si erano già fatti avanti negli ultimi giorni. 