Kouame in uscita. La Nazione: "Su di lui pure Samp e Osasuna"
La Nazione si sofferma anche sul futuro di Christian Kouame. L’attaccante ivoriano ha un contratto con la Fiorentina valido ancora fino al 2027, e uno stipendio che raggiunge gli 1,7 milioni di euro netti a stagione. Secondo il quotidiano la Sampdoria resta vigile sulla sua situazione, ma non solo. Dalla Spagna c’è l’interesse pure dell’Osasuna dopo il Girona e il Valencia che si erano già fatti avanti negli ultimi giorni.
