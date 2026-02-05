È il giorno di Paratici, Tuttosport: "Rinascita viola nel nome di Commisso"

Quella della scelta di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo della Fiorentina è stata una delle ultime scelte prese da Rocco Commisso. Lo sottolinea questa mattina Tuttosport che rimarca come "La prima missione per Paratici sarà la salvezza, aiutare la Fiorentina a uscire dal pantano in cui è sprofondata e dare supporto e consigli a Paolo Vanoli atteso da due mesi decisivi in cui lo stesso tecnico si gioca anche l'eventuale riconferma.

Nessun dubbio che finché non sarà certa la permanenza in Serie A sarà comunque difficile programmare la prossima stagione. Per questo la priorità di Paratici è affrontare il present".