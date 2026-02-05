È il giorno di Paratici, Tuttosport: "Rinascita viola nel nome di Commisso"
FirenzeViola.it
Quella della scelta di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo della Fiorentina è stata una delle ultime scelte prese da Rocco Commisso. Lo sottolinea questa mattina Tuttosport che rimarca come "La prima missione per Paratici sarà la salvezza, aiutare la Fiorentina a uscire dal pantano in cui è sprofondata e dare supporto e consigli a Paolo Vanoli atteso da due mesi decisivi in cui lo stesso tecnico si gioca anche l'eventuale riconferma.
Nessun dubbio che finché non sarà certa la permanenza in Serie A sarà comunque difficile programmare la prossima stagione. Per questo la priorità di Paratici è affrontare il present".
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Angelo GiorgettiMercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
Mario TeneraniViola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
