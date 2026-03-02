Viola coi big, per qualcuno è l'occasione. CorSport: "Fortini, chance di rifarsi"

Dopo le rotazioni in campo europeo, Paolo Vanoli torna ad affidarsi totalmente ai suoi uomini migliori. La Fiorentina che affronterà stasera l'Udinese sarà composta infatti da tutti i suoi big, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio. Particolare attenzione sarà rivolta a Niccolò Fortini, che gode di un'altra chance dopo la deludente prova di giovedì sera contro lo Jagiellonia. Resta il ballottaggio tra il classe 2006 e Pietro Comuzzo, ma il primo è in netto vantaggio, sia per una questione di ruolo (esterno puro, l'altro no) sia per la performance forse ancor più deludente del centrale di San Daniele, disastroso al Franchi giovedì sera.

Detto quindi della sostituzione di Dodo sulla destra in quanto squalificato, la Fiorentina si appresta a scendere in campo coi titolari. Vanoli riproporrà il modulo che ha contraddistinto il suo percorso a Firenze negli ultimi due mesi e mezzo, ossia il 4-1-4-1. In porta tornerà De Gea dopo il turno di riposo interrotto subito dall'infortunio di Lezzerini, che ha imposto allo spagnolo di tornare tra i pali già nel secondo tempo della sfida contro lo Jagiellonia. In difesa spazio, come detto, a Fortini sulla destra, Pongracic e Ranieri centrali, Parisi terzino sinistro. Gosens potrebbe infatti rifiatare dopo il colpo subito al volto (sarà comunque in panchina).