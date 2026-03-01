Difesa colabrodo e zero azioni da gol. Nazione: "Viola, gli errori da non rifare"

La Nazione, proiettandosi al match di domani contro l'Udinese, stila un elenco di errori fatti dalla Fiorentina ultimamente e da non ripetere in vista del match contro i friulani. Manuale che gira su una serie di situazioni tattiche e di atteggiamenti che se dovessero tornare in scena (o anche più avanti) spingerebbero di nuovo la Fiorentina nel baratro. Nello specifico, aggiunge il quotidiano locale: in primis la fase difensiva. Con o senza Rugani e con l’assenza per squalifica di Dodo, Vanoli dovrà inventarsi qualcosa perché la difesa sia meno prevedibile e ’colabrodo’. Rilanciare definitivamente Ranieri? Chiedere a Pongracic di rimanere al suo posto senza sganciarsi in inutili incursioni offensive? Risvegliare l’istinto di Comuzzo? Tocca a Vanoli rispondere e poi inventarsi qualcosa. Per forza.

Il giornale fiorentino si sposta poi dalla difesa all’attacco. I 90 minuti (anzi, i primi 100 minuti) della partita di Conference dell’altro giorno sono stati roba da stropicciarsi gli occhi (in negativo). Nessuna azione da gol, nessun accenno di costruzione della manovra offensiva. Fare così anche domani sera sarebbe un harakiri drammatico. Un consegnarsi al buon gioco e alle idee dei bianconeri. Dunque, parola e mosse passano di nuovo a Vanoli. Con tanto di messagino cifrato e di sveglia da dare a Kean, ma soprattutto a chi deve aiutare Moise ad andare in gol. Gud, Harrison, Mandragora, Ndour o magari Fabbian: serve una sveglia, servono idee, serve costruire. Per andare all’attacco, fare la partita. E possibilmente vincerla.