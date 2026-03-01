Gol subiti, la Fiorentina rischia di peggiorare il suo record negativo: dati horror
Sulle pagine sportive del Corriere Fiorentino, ci si focalizza stamani sul rendimento horror della porta viola, con un passivo di reti subite che inizia a far preoccupare. A confermarlo non solo i numeri del campionato, dove con 39 reti al passivo e una media di 1,5 gol a partita la Fiorentina è quart’ultima con l’Udinese davanti solo a Torino, Verona e Pisa, ma pure quelli europei, visto che i 4 gol subiti giovedì sera portano a 9 le reti al passivo in 8 partite. Un totale di 51 gol presi (in complessive 35 gare) nel quale considerare pure i 3 gol rimediati dal Como in Coppa Italia, che non può non preoccupare.
Se la squadra di Vanoli dovesse mantenere l’attuale media (considerando solo le 12 partite di campionato che restano) chiuderebbe a quota 69 gol subiti, cioè come il record negativo assoluto che risale alla stagione 1946-1947 quando le reti incassate furono 69 (ma in sole 38 partite giocate). In tempi recenti solo nel 2001-2002 (in un campionato a 18 squadre) i viola incassarono 63 reti, mentre per trovare un dato simile serve tornare indietro alla Fiorentina retrocessa nel 1992-1993 che chiuse il campionato con una difesa perforata 61 volte. Un'ipotesi che la squadra viola non vuole toccare con mano e per la quale tocca a Vanoli trovare una soluzione.
