Kean sì o no? CorSport: "Le possibili soluzioni in caso (remoto) di forfait"

Il Corriere dello Sport - Stadio, in edicola, si concentra su Moise Kean, fuori dall'allenamento di ieri a causa di un attacco febbrile. Il quotidiano che nell’eventualità in cui la formazione titolare non prevedesse la sua presenze, le soluzioni sarebbero molteplici. Fermo restando che l’allenatore continui ad affidarsi al 3-5-2, potrebbe essere l’ora del tandem offensivo formato da Dzeko e Piccoli. Rientrasse Gudmundsson, non sarebbe da escludere il suo impiego dietro a una prima punta (Dzeko o Piccoli). Senza dimenticare che Fazzini ha dato segnali incoraggianti col Napoli, e che quindi resta in corsa per una maglia dal primo minuto. 