Kean rende più da solo o accompagnato? Resta un caso aperto, con Piccoli va affinata l'intesa

Il Corriere dello Sport si domanda: ma Kean rende di più se gioca da solo o se è accompagnato? L’anno scorso, come unica punta, ha segnato 25 gol in tutta la stagione, ma in questo avvio Pioli a Torino gli ha affiancato Piccoli appena arrivato. Nessuno dei due ha inciso, anche perché l’intesa non poteva essere istantanea. Eppure lo è stata con Retegui: Gattuso in Nazionale si è inventato la coppia di numeri 9 e l’idea ha prodotto ottimi risultati.

In due partite, Kean e Retegui sono stati decisivi. Certo, l’italo-argentino ha caratteristiche differenti da Piccoli, acquistato principalmente come alternativa, e non come partner, di Moise. Sabato sera, accanto a Kean c’era Dzeko, ma il bosniaco era spento e come coppia la valutazione risulta complicata. Poi è entrato Piccoli e la situazione non è cambiata molto. Resta un caso aperto.