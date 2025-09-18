Kean out per febbre, la Gazzetta scrive: "Ad oggi recupero non in dubbio"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si occupa delle condizioni di Moise Kean. La rosea scrive che il centravanti ha saltato l’allenamento di ieri per una leggera febbre e che, ad ora, non è in dubbio recuperi per la sfida di domenica contro il Como. Il quotidiano dunque fa trapelare un certo ottimismo a proposito della possibilità che il classe 2000 sia regolarmente disponibile per l’incontro con la squadra di Fabregas al Franchi. 