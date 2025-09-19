Kean, allarme rientrato: ha smaltito la febbre a tempo di record e domenica sarà titolare

Anche il Corriere Fiorentino fa il punto sulle condizioni di Moise Kean. Il calciatore sembra aver infatti smaltito a tempo di record il febbrone che lo aveva costretto a saltare l’allenamento di mercoledì e ieri, in anticipo sui tempi previsti, è rientrato in gruppo. In un primo momento infatti, considerando che nella notte tra martedì e mercoledì la temperatura era schizzata abbastanza in alto, lo staff medico pensava di tenerlo a riposo ancora qualche ora sperando di rimetterlo a disposizione di Pioli per l’allenamento di oggi. E invece no.

Moise ha «accelerato», le sue condizioni sono decisamente migliorate e così il mister lo ha potuto immediatamente riaccogliere in gruppo. E se è vero che fin da subito sia dal Viola Park che da ambienti vicini al bomber era parso difficile immaginare un forfait per la gara di domenica, è altrettanto evidente che nel calcio di oggi ogni minimo contrattempo può far la differenza e allenarsi al 100% una volta in più o in meno può essere magari non decisivo, ma quasi.