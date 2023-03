KAYODE, Cresciuto in prima squadra. Sogno scudetto

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Intervistato direttamente dal ritiro della Nazionale Under-19, il terzino destro della Primavera e dell'Italia Michael Kayode ha parlato a La Nazione della sua esperienza in azzurro e della sua seconda stagione in viola con la squadra di Aquilani: "Mi dispiace non poter essere in campo per squalifica: i miei compagni faranno una grande partita. Il gruppo è forte. Arrivare alla fase finale dell’Europeo sarebbe una grande cosa. I calciatori ai quali mi ispiro? Fra i giocatori del passato ho sempre guardato Cafù per come interpretava il mio ruolo. L'esperienza con Italiano? Stare in prima squadra è un periodo che mi è servito, stimo tanto Italiano. Chiede cose diverse da Aquilani, ma ha la pazienza di spiegarmele. Anche Dodò mi dà tanti consigli. Con mister Aquilani ho un ottimo rapporto. Ho avuto la fortuna di averlo fin da subito. Lo scudetto con la Primavera? L’obiettivo è quello anche se vogliamo pure rivincere la Coppa Italia. Alzare trofei è sempre un’emozione bellissima".