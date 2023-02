JURIC, Su di lui anche i viola ma Toro vuole blindarlo

Juric-Torino, l'addio era vicino. A fine autunno il Nottingham Forest lo aveva cercato, offrendo anche una montagna di soldi, ma il tecnico granata ha detto no. Così come al Southampton, al Wolfsburg e non solo. La verità è che l'ex Verona vuole restare in Serie A: non è mai arrivato così in alto in classifica (7mo posto) e ci sta provando col Toro di Urbano Cairo. Lo stesso presidente che si è fatto in quattro per regalargli Ilic a gennaio, richiesta esplicita e sforzo economico non di poco conto. Il club granata vorrebbe concretizzare il rinnovo di contratto, già pronto e solo da firmare. Palla e decisione a Juric, che anche per questioni familiari sarebbe più incline alla permanenza in Italia. Poche possibilità per un cambio panchina nostrano: si vociferava dell’Atalanta e della Fiorentina, ma Gasperini e Italiano hanno contratti solidi e non sono in dubbio.