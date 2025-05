Addio seconde punte, Gud ha saltato 20 gare e su Beltran c'è il River

La Nazione oggi in edicola si concentra su Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese, uscito malconcio dalla semifinale di ritorno contro il Real Betis, nelle ultime due uscite della squadra, contro Venezia e Bologna, non è riuscito a scendere in campo. Il colpo subito contro gli spagnoli lo ha fermato in laguna, per lui solo tribuna, e al Franchi contro i felsinei, in panchina per 90 minuti. La sua assenza dal campo è diventata una costante della stagione dei gigliati. Gudmundsson ha saltato 20 gare tra tutte le competizioni e la sensazione è sempre stata quella di non averlo visto al top della forma. Arrivato in estate con un problema al polpaccio, il numero 10 si è fermato poi per un guaio al bicipite femorale, poi per la frattura del passaggio sacro-coccige e infine questo. Oltre alle noie fisiche l'islandese ha avuto a che fare con il processo, non ancora concluso, per cattiva condotta sessuale nel suo paese natale. Proprio in attesa della fine di questa vicenda legale in Islanda Fiorentina e Genoa potrebbero ridiscutere i termini del prestito.

Se Gudmundsson però, visti i milioni già spesi dai viola per i prestito oneroso, potrebbe restare, tutt'altro scenario si sta profilando per Beltran. Il River Plate sta spingendo per riprendersi il Vikingo che, dal canto suo, non ha mai negato la voglia di tornare in Argentina. Si tratta sulla base di 10 milioni più il 20% sulla futura rivendita. Probabile che si chiuda dopo il Mondiale per Club.