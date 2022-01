ISCO, Acf segue situazione con interesse. Alvarez...

Pradè e Nicolas Burdisso, pur consapevoli delle difficoltà, continuano a tenere vivi i contatti per Julian Alvarez, facendo leva soprattutto sugli ottimi rapporti tra il ds viola e Burdisso e Fernando Hidalgo. Proprio ieri l’agente della stella del River Plate è arrivato a Milano, con l’obiettivo di fare il punto sui (tantissimi) interessamenti raccolti nei mesi scorsi per il suo preziosissimo assistito. L’Inter, in Italia, è la concorrente più temibile, ma ci sono anche Milan, Juventus e, all’estero, società come Manchester United, Bayern Monaco e Atletico Madrid. Per prenderlo servono 25 milioni (a tanto ammonta la clausola rescissoria) e va da sé che, con una concorrenza del genere, l’affare sia complicatissimo.

L’altro grande nome sul taccuino dei viola (pur registrando le smentite fatte filtrare ieri dalla società) è quello di Isco. Lo spagnolo è ai margini del Real Madrid e i viola seguono la sua situazione con interesse e, anche se ora come ora sono frenati dall’ingaggio elevatissimo, sono pronti a rifarsi avanti in vista di giugno quando, se non verrà ceduto in questa finestra di mercato, si libererà a parametro zero.