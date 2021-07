INTER, Boom di adesioni per l'azionariato: si punta a...

Il QS scrive che sono circa centomila i tifosi che hanno risposto al sondaggio di Interspac, la Srl guidata da Carlo Cottarelli che vuole entrare nell'Inter attraverso l'azionariato popolare. Ora l'obiettivo è parlare con la società, informata già tempo fa riguardo all'iniziativa a cui non ha né chiuso, né aperto la porta. Essa verrebbe affiancata, non sostituita: il modello è il Bayern. L'ambizione di Interspac è arrivare a quota 300-350 milioni, quindi sedersi a un tavolo con la proprietà: il vantaggio è che i soldi immessi nel club non andrebbero restituiti con gli interessi, come accade per ogni finanziamento.