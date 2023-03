INT-FIO, Tra i due tecnici è un duello tutto all’attacco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal Corriere Fiorentino Vincenzo Italiano è uno di quei allenatori la miglior in stile "la miglior difesa è l’attacco" e se a qualcuno non bastasse guardare la sua Fiorentina per capirlo basta dare un occhio ai numeri per togliersi i dubbi. Più difficile, semmai, dare una definizione di Simone Inzaghi. C’è chi lo considera un "giochista" e chi, al contrario, continua ad accusarlo essere troppo conservativo. Per quanto riguarda il possesso palla per esempio l’Inter è terza nel nostro campionato (30’55” di media a partita) appena sopra la Fiorentina, quarta con 30’32”. Un predominio che si traduce in tantissime conclusioni verso la porta avversaria, con Lukaku e compagni secondi (442 tiri) alle spalle del Napoli, e davanti ai viola (terzi) con 431 tentativi. E poi ancora. La squadra di Italiano è quella che battuto più calci d’angolo (177) seguita da Napoli e Inter, ferma a quota 158. Non basta? Nessuno ha crossato quanto loro: Inter prima (668 cross utili) e Fiorentina seconda, con 628. Non ci vuol molto insomma a capire che domani le fasce saranno un settore chiave del match. La grande differenza, nonostante la recente crescita di Cabral e compagni, sta invece nella capacità di trasformare il più possibile in gol tutte queste occasioni che vengono create. Se Inzaghi può vantare il secondo miglior attaccato del campionato infatti (47 gol), Italiano (32) si ferma soltanto all’undicesimo posto. Identico, invece, il dato dei gol subiti: 31, che valgono per entrambe il quinto posto tra le difese della serie A.