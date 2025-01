INSIGNE, Proposto ai viola che dicono no. Pablo Marì...

FirenzeViola.it

Oltre a Luiz Henrique, la Fiorentina sta portando avanti anche altre trattative per rinforzare la squadra di Palladino. Il Corriere dello Sport - Stadio riporta come al club viola sia stato proposto Lorenzo Insigne che vuole tornare in Italia dopo l'esperienza in Canada, ma anche come la stessa Fiorentina abbia scelto di rispondere 'picche' di fronte alle richieste economiche del calciatore ex Napoli.

Poi c'è la questione Pablo Marì: si parlerà del difensore a margine della partita di lunedì prossimo proprio contro il Monza, ad oggi non sono registrati passi avanti su questo fronte.