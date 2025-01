ALL IN SU LUIZ HENRIQUE MA TRATTATIVA NON SEMPLICE

© foto di pietro.lazzerini

Non sarà una trattativa facile ma la Fiorentina è intenzionata a puntare forte su Luiz Henrique. Le qualità tecniche sono innegabili anche se nell'unica esperienza europea (al Betis con Pezzella) non ha fatto benissimo. Ma il ritorno al Botafogo lo ha reso più forte fino a diventare il giocatore brasiliano più forte tanto da vincere il Pallone d'oro sudamericano.

Il presidente del Botafogo in una intervista ha detto chiaramente che in questi primi giorni di gennaio con l'entourage deciderà il destino del giocatore che da parte sua sogna l'Europa. Magari la Fiorentina dove troverebbe il connazionale Dodo, particolare da tenere in considerazione per l'adattamento al calcio italiano.

La società carioca, grazie anche al premio ricevuto dall'esterno offensivo valuta il giocatore 30 milioni ed ovviamente è pronto ad ascoltare più offerte, che non mancano. La principale idea in realtà è passarlo al Lione, club francese sempre di proprietà di Textor, come ha fatto con Almada. Il giocatore all'apertura del mercato sembrava destinato proprio alla Ligue1, ma in queste ore altre squadre europee hanno ingolosito il giocatore. Oltre alla Fiorentina, infatti, ci sarebbero un paio di club di Premier interessati.

I viola non vorrebbero lasciarselo scappare perché vogliono portare a Firenze un esterno forte e che accenda l'entusiasmo. Dopo la prima offerta da 16 milioni di euro più 2 di bonus, il club viola ha rilanciato con una proposta da oltre 20 milioni tra parte fissa e bonus. Il club in realtà non conferma l'offerta (scottata già dall'esperienza Gudmundsson un anno fa) anche per continuare a lavorare sotto traccia su un giocatore così difficile e costoso da prendere.