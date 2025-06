Il Torino ha bisogno di ali, Vagnati ha sondato il terreno per Ikonè e Sottil

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport fa il punto della situazione sul mercato del Torino. Considerando il ritorno al Lipsia di Elmas e il contratto in scadenza di Karamoh, i granata dovranno trovare almeno due innesti in quella porzione di campo. Vagnati ha già iniziato a sondare diversi profili e tra questi anche due giocatori che a breve rientreranno a Firenze dai rispettivi prestiti, Sottil e Ikonè. Il figlio d'arte non sarà riscattato dal Milan e potrebbe fare al caso dei granata, così come Ikonè.

Il francese è un vecchio pallino di Vagnati, che infatti lo aveva cercato anche a gennaio, e al Como aveva trovato abbastanza spazio (13 presenze e due reti). Oltre a loro due in lista ci sono Noslin della Lazio, che ha già lavorato con Baroni a Verona, e Ngonge, altro ex gialloblu con Baroni, che è in uscita dal Napoli. Nell'affare per il belga potrebbe rientrare anche Milimnkovic-Savic che interessa al Napoli.