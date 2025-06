Serie A, date e orari delle prime tre gare: Viola a Cagliari e Torino alle 18:30, col Napoli ore 20:45

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle prime tre giornate del prossimo campionato, che vedono la Fiorentina affrontare nell'ordine: Cagliari, Torino (entrambe in trasferta per accelerare i lavori sul Franchi) e Napoli (in casa). In Sardegna i viola esordiranno alle 18:30 di domenica 24 agosto, stesso orario per il match dell'Olimpico Grande Torino la domenica seguente, 31 agosto. Mentre in casa coi partenopei la sfida sarà di sabato 13 settembre alle 20:45.

Il programma:

1° turno: Cagliari-Fiorentina, domenica 24 agosto ore 18:30 - Dazn

2° turno: Torino-Fiorentina, domenica 31 agosto ore 18:30 - Dazn/Sky

3° turno: Fiorentina-Napoli, sabato 13 settembre ore 20:45 - Dazn/Sky