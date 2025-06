I prestiti non riscattati sono costati ai viola 11 milioni, con Gudmundsson la cifra si alzerebbe a 19

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra sulla nuova rivoluzione in termini di rosa che è chiamata a fare la Fiorentina. Per ripartire con un nuovo progetto tecnico dopo l'addio di Vincenzo Italiano la scorsa estate, e pure lo scorso inverno, i viola cambiarono, oltre all'allenatore, gran parte della squadra. Tanti dei nuovi acquisti però sono stati prestiti che a fine stagione è stato deciso di non riscattare, quindi anche quest'anno sarà rivoluzione. Adli, Folorunsho, Bove (per ovvi motivi), Zaniolo, Colpani ed ora anche Cataldi.

Tutti prestiti, onerosi o meno, che la Fiorentina non riscatterà. Dei sette calciatori acquistati a titolo temporaneo solamente due sono rimasti Gosens e Fagioli, entrambi legati ad un obbligo di riscatto condizionato scattato nel corso della stagione. In attesa di capire se Albert Gudmundsson si unirà alla lista dei calciatori rimasta a Firenze solo per una stagione, il quotidiano romano fa il conti di quanto hanno speso i viola per quei giocatori che a fine giugno non saranno più suoi. 1,5 milioni per Adli, 4 per Andrea Colpani, uno per Folorunsho e 3,2 per Zaniolo a cui vanno aggiunti 1,5 milioni per Bove. Considerando che Cataldi è stato un prestito gratuito, il totale è 11,2 milioni. Una cifra di certo non irrisoria che potrebbe anche arrivare a 19,2 se non verrà riscattato Albert Gudmundsson.