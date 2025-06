La Fiorentina su Fazzini: contatti in corso con l'Empoli, si cerca l'intesa sui 10 mln

La Fiorentina è in contatto con l'Empoli per trattare il cartellino di Jacopo Fazzini. Ad affermarlo è Sky Sport, che sottolinea come i viola stiano seguendo attentamente il fantasista degli azzurri e ne stiano parlando col club di Corsi, con cui i contatti sono continui per cercare l’intesa sulla cifra, la quale dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro più bonus. La società di Commisso è molto decisa ad affondare il colpo - si legge sul sito di Gianluca Di Marzio - e sta cercando di trovare l’intesa con l’Empoli anche per anticipare l’eventuale concorrenza di altri club.

Fazzini è al momento impegnato con l'Italia Under 21 all'Europeo di categoria che si sta svolgendo in Slovacchia ed è chiaro che la retrocessione dell'Empoli in Serie B favorisce l'inserimento di voci di mercato nei suoi confronti, con la Fiorentina che però si è portata avanti e ha avviato i dialoghi con la società azzurra per bruciare le tappe e accaparrarsi il giocatore.