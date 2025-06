Pioli decisivo per l'arrivo di Dzeko: intensi contatti telefonici tra i due prima del sì

vedi letture

Edin Dzeko è pronto ad intraprendere la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Contento di essere tornato in Italia, come detto ieri appena arrivato a Fiumicino, l'ex Manchester City questa mattina svolgerà la visite mediche a Villa Stuart prima di mettersi in marcia verso Firenze. Al Viola Park, dove atteso nel primo pomeriggio, firmerà il contratto che lo legherà per un anno, con opzione per il successivo sulla base del numero di presenze, alla Fiorentina. L’idea di Dzeko di sposare il progetto della Viola nasce grazie ad un’intuizione del suo agente Alessandro Lucci, subito condivisa dal ds Daniele Pradè e ovviamente da Stefano Pioli.

E proprio il tecnico parmense è stato un fattore nella scelta del bosniaco. L'ex Roma e Inter, che già da gennaio era stato corteggiato da club italiani (Roma, Como, Bologna), si è sentito spesso al telefono con Pioli e ne ammira la capacità di gestione dei campioni. L'ok di Pioli è stato decisivo per avvicinare definitivamente le parti che hanno chiuso l'affare lunedì mattina in occasione dell’incontro tra l’agente Lucci e Pradè. A riportarlo è il Corriere dello Sport.