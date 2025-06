Kean, in vacanza tra Miami e il Giappone in attesa del 1° luglio con tanti club interessati

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) si concentra sul futuro di Moise Kean. Sarà un'estate calda per tutti, per la Fiorentina e per il centravanti piemontese. Ancora però siamo in una fase di stallo, di tranquillità. La clausola rescissoria da 52 milioni presente sul suo contratto infatti sarà valida, sia in Italia che all'estero, esclusivamente dal 1 al 15 luglio. Kean sta benissimo a Firenze, è grato alla Fiorentina e sarebbe curioso di lavorare con Stefano Pioli, però è ovvio che prenderà in considerazione anche altre proposte. Al momento la più interessante, quantomeno dal punto di vista economico sembra essere quella degli arabi dell'Al Qadsiah che gli offrono circa 15 milioni di euro l'anno come ingaggio. Ad ora il classe 2000 non è particolarmente interessato a quel tipo di calcio, ma non si può togliere l’ipotesi a prescindere vista la portata dell’ingaggio.

Ci sono poi il Milan, che però per ora non sembra in grado di pagare la clausola rescissoria da 52 milioni, e il Manchester United che è alla ricerca di un centravanti. Intanto Kean, dopo una prima mini vacanza a Miami e la chiamata di Spalletti in nazionale, adesso si sta rilassando in Giappone, come mostrato sui suoi profili social. Poi verrà il tempo di prendere le decisioni.