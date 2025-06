Fazzini obiettivo primario del mercato viola, sarebbe perfetto nel 3-5-2 di Pioli

La Nazione oggi in edicola pone il suo focus su Jacopo Fazzini. Il trequartista dell'Empoli con ogni probabilità non ripartirà in Serie B con la formazione azzurra e su di lui ci sono gli occhi di tanti club, tra cui la Fiorentina. Essendo al momento impegnato nell'Europeo di categoria con la nazionale Under21 di Carmine Nunziata, il futuro di Fazzini si deciderà dopo l'avventura degli azzurrini in Slovacchia. Insieme ai viola, anche Lazio, Bologna e Napoli sono sul talento nato a Massa nel 2003.

Ci fossero state le condizioni, o meglio se le richieste dell'Empoli fossero state meno elevate, Pradè lo avrebbe portato in viola già a gennaio per sostituire Bove. La Fiorentina poi virò su Folorunsho, ma adesso la situazione è cambiata. Trequartista, mezzala, Fazzini è un giocatore duttile di qualità e gamba che farebbe al caso del nuovo 3-5-2 gigliato che ha in mente Pioli. Per adesso i fari sono spenti ma Daniele Pradè, appena messo a segno il colpo Dzeko, continuerà a lavorare sotto traccia con l'Empoli.