Fiorentina, il 12 luglio inizia il raduno: il programma delle amichevoli

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha tracciato le date per l'avvio della stagione della Fiorentina. Innanzitutto ad inizio luglio arriverà l'annuncio ufficiale di Stefano Pioli come nuovo tecnico gigliato, mentre nel weekend 12-13 luglio è in programma il raduno al Viola Park per il ritiro estivo con i soliti test fisici e atletici. Per quanto riguarda le amichevoli, la Fiorentina con ogni probabilità sarà ospite del Grosseto allo stadio Zecchini per un test match serale in programma il 24 luglio. A seguire la squadra volerà in Inghilterra per l'incontro con il Leicester del 3 agosto e quello col Manchester United del 9 agosto.