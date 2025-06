Fiorentina, la carica dei giovani: da Amatucci a Fortini passando per Martinelli e Rubino

Come ogni anno il ritiro estivo sarà il primo momento di valutazioni della nuova stagione, soprattutto per i giovani che vengono aggregati alla prima squadra. Sarà così anche questa volta, con Stefano Pioli che dovrà prendere decisioni importanti sui ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra con la maglia gigliata. La Repubblica (Firenze) in edicola questa mattina si concentra su quattro di loro: Amatucci, Martinelli, Rubino e Fortini. Il più speranzoso di mettersi in vetrina e di trovare un po' di spazio è senza dubbio l'estremo difensore classe 2006. Martinelli, già esordito sia in Serie A che in Conference League, l'anno scorso ha fatto il terzo portiere dietro a De Gea e Terracciano. La prossima stagione o farà il secondo allo spagnolo o andrà in prestito a fare il titolare, queste le uniche due opzioni. Ci sono poi i ragazzi che usciranno dalla primavera di Galloppa. Tra di essi quello che al momento sembra più pronto è Tommaso Rubino, seguito da Jonas Harder, Maat Daniel Caprini e Tommaso Baroncelli.

Ci sono poi i rientranti dai prestiti. A Partire da Alessandro Bianco che, impegnato all'europeo di categoria con l'Under21, è reduce da una buona stagione a livello personale a Monza. Non è finita ancora, deve giocare la gara dei ritorno dei play-out di Serie B contro la Sampdoria, la stagione comunque positiva di Lorenzo Amatucci con la Salernitana, mentre torneranno in viola dal campionato cadetto anche Lucchesi, Distefano e Favasuli. Tra questi ragazzi la stella però sembra essere Nicolò Fortini. Reduce da una super stagione con la Juve Stabia è già finito nel mirino del Milan.