Il problema viola degli ultimi venti minuti,La Nazione: "La maledizione dei finali di gara"
Uno dei principali problemi in casa Fiorentina è sicuramente quello legato ai tanti punti persi nell'arco della stagione per i gol subiti, o non segnati, negli ultimi 20 minuti delle partite, quando insomma si decidono i match. È questo il tema che analizza questa mattina La Nazione, titolando così: "La maledizione dei finali di gara. Recuperi choc e non soltanto. Dai gol subiti a quelli segnati: il problema è negl ultimi 20' ".
"Dopo il 70' - aggiunge poi il quotidiano - i viola fanno fatica a trovare il gol, sviluppando una trama di gioco. I dati sono evidenti, visto che, nelle 24 partite sino a qui disputate Kean e compagni hanno fatto solo 6 reti e, come rovescio della medaglia, subito 10 reti passati i 70 minuti di gara. Se poi analizziamo le reti subite in pieno recupero sono ben 6, dal 90' in poi che hanno tolto tanto alla classifica della Fiorentina".
