Como-Fiorentina e il confronto societario, il CorFio: "I viola hanno fatto passi indietro"

"Chi sale, chi scende", titola coì questa mattina il Corriere Fiorentino parlando e proiettandosi su Como-Fiorentina partita che, sempre secondo il quotidiano: "Sarà uno scontro simbolico tra due proprietà ricchissime e due modelli di business lontani tra loro. L’anno di partenza è il 2019: nel giro di due mesi i fratelli Hartono acquisiscono per 200 mila euro il Como, in serie D e reduce dal fallimento, poi Rocco Commisso fa altrettanto con la Fiorentina per circa 160 milioni di euro.

Quel che è certo è che, a quasi sette anni di distanza, il presente vede il Como sesto, in semifinale di Coppa Italia, e — con una gara in meno — con 23 punti in più della Fiorentina terzultima".