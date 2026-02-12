De Zerbi al posto di Vanoli, il CorFio: "A Firenze è iniziata la suggestione"

L’atmosfera attorno a Paolo Vanoli era già tesa dopo la gara con il Torino, ma la mancanza di alternative aveva finora frenato i critici più severi dell’allenatore viola. Ieri, però, la notizia della separazione tra il Marsiglia e Roberto De Zerbi ha acceso ulteriormente i tifosi, facendo immediatamente partire le ipotesi su un possibile approdo del tecnico bresciano a Firenze. Il regolamento, del resto, consente a un allenatore reduce da un’esperienza all’estero di tornare in Serie A, e il nuovo ds Paratici condivide una visione del calcio molto simile a quella di De Zerbi. La domanda che molti si pongono ora è: questa suggestione potrebbe trasformarsi in realtà? Un elemento da considerare è che Paratici non ha gradito la gestione della gara col Torino e, pur evitando un esonero immediato, ha messo Vanoli (e, indirettamente, la squadra) sotto osservazione. Prima il Como, poi il Pisa: queste due partite saranno decisive per l’allenatore.

Già sabato Vanoli dovrà fornire risposte concrete, almeno sul piano della prestazione e dell’atteggiamento, se non direttamente sul risultato. Nel derby, però, non ci saranno scuse: lì Vanoli potrà e dovrà solo vincere. E se il risultato non arrivasse? La possibilità di arrivare a De Zerbi sarebbe difficile, forse impossibile, eppure figure come quella dell'ex Marsiglia e di Paratici non temono scelte fuori dall’ordinario: la decisione del ds di accettare Firenze nonostante «6 punti in classifica a dicembre» lo dimostra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.