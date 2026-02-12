FirenzeViola Fiorentina e Como ancora dirette da Marchetti: l'ultima volta fu la viola a spuntarla

L'AIA ha reso note le designazioni per la 25° giornata di Serie A e per la direzione di Como-Fiorentina è stato scelto Matteo Marchetti, che nella direzione di gara sarà affiancato dagli assistenti Baccini e Politi e dal quarto uomo Di Marco, mentre negli studi del centro tecnico di Lissone ci saranno Maresca al Var e Giua all'Avar.

L'arbitro della sezione di Ostia Lido nella sua breve carriera, che conta appena 5 stagioni tra i professionisti, ha diretto la Fiorentina per 11 volte tra Serie A e Coppa Italia con un bilancio positivo per la squadra gigliata che conta: 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Dunque un bilancio che privilegia il successo, ma che può presentare diverse insidie soprattutto considerando la formazione che la viola sabato alle 15:00 si troverà di fronte.

La squadra diretta da Fabregas sotto la direzione dell'arbitro romano ha collezionato: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte (una di queste proprio contro la Fiorentina). Un resoconto perfettamente equilibrato, che negli ultimi due incontri tra Marchetti e il Como ha visto i lariani vittoriosi contro Lecce e Sassuolo.

Nella gestione della partita Marchetti sarà spalleggiato da Lissone da Maresca, che nelle ultime 5 giornate ha ricoperto per 4 partite, contando anche Como-Fiorentina, il ruolo di Var in partite della squadra gigliata senza mai vederla uscire sconfitta dal rettangolo di gioco: 1 vittoria e 2 pareggi.