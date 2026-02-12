Gudmundsson brucia le tappe: c'è la possibilità di una convocazione contro il Como

Arrivano buone notizie per la Fiorentina dall'infermeria in vista della sfida di sabato a Como contro la squadra allenata da Cesc Fabregas. Albert Gudmundsson, uscito ad inizio secondo tempo del match dello scorso sabato per un problema alla caviglia, prosegue nel suo percorso di recupero e le sensazioni delle ultime ore, riporta il Corriere dello Sport, sono positive: il giocatore sta stringendo i denti e non è escluso che possa rientrare tra i convocati. L’islandese si era fermato per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, ma l’assenza di lesioni ha consentito di accorciare i tempi di recupero.