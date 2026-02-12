Solomon convince con i gol: la Fiorentina è pronta a puntare su di lui per il futuro

Manor Solomon si sta già prendendo la scena in questa sua esperienza a Firenze con la maglia della Fiorentina: due gol consecutivi e una presenza più costante rispetto agli altri cinque acquisti di gennaio, con 326 minuti giocati finora. Questo rendimento sembra aver convinto la dirigenza e in particolare Fabio Paratici, a puntare sull’ipotesi di riscatto. Ovviamente tutto dipenderà dalla permanenza in Serie A, ma in caso di salvezza l’operazione appare ormai quasi scontata: per garantirsi il cartellino di Solomon, la Fiorentina dovrebbe versare 10 milioni di euro al Tottenham.

Lo riporta il Corriere dello Sport.