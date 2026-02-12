Verso il Como, Vanoli punta a ritrovare la miglior versione di Gosens

Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista della sfida di campionato di sabato contro il Como, con l’obiettivo di arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni. Tra le priorità di Paolo Vanoli c’è quella di ritrovare la miglior versione di Robin Gosens. L’esterno tedesco, infatti, sabato scorso contro il Torino è stato lasciato inizialmente a riposo: come spiegato dal tecnico, «probabilmente è stato affrettato un po’ il suo rientro e di conseguenza adesso gli sta mancando la brillantezza».

Dopo la panchina a scopo precauzionale, l’allenatore punta a rilanciarlo dal primo minuto al Sinigaglia. Avere il miglior Gosens a disposizione potrebbe rappresentare un valore aggiunto importante per i viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.